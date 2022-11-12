سعر الذهب اليوم السبت في مصر يقفز 11 جنيها مع بداية التعاملات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- دينا خالد:

ارتفع سعر الذهب اليوم السبت في مصر، وزاد الجرام 11 جنيها مع بداية التعاملات مقارنة بمستواه في تعاملات مساء أمس الجمعة

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 836 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 1075 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 1254 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 24 نحو 1433 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وصل سعر الجنيه الذهب إلى 10032 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

سعر الذهب اليوم عالميا

اليوم وغدا العطلة الأسبوعية للأسواق العالمية بما فيها بورصات السلع والمعادن.

وارتفع سعر الذهب عالميا إلى نحو 1771 دولارا للأوقية بنهاية تعاملات أمس الجمعة، بنسبة ارتفاع بلغت نحو 0.9% مقارنة بنهاية تعاملات أمس الأول الخميس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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