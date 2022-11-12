بايدن يطالب «كل الدول» بأن «تبذل» جهوداً لخفض انبعاثات الكربون

الرئيس الأميركي جو بايدن (أ ف ب).

طلب الرئيس الأميركي جو بايدن الجمعة في شرم الشيخ، من «كل الدول» أن «تبذل مزيداً» من الجهود لخفض انبعاثات الكربون.

وقال بايدن أمام مؤتمر الأطراف حول المناخ (كوب27) المنعقد في منتجع شرم الشيخ المصري على البحر الأحمر «كل الدول يجب أن تبذل المزيد. خلال هذا الاجتماع علينا تجديد طموحاتنا المناخية ورفعها»، مؤكداً أن الولايات المتحدة تقوم بما عليها في هذا النضال للحد من الاحترار المناخي.