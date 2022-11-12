انت الان تتابع خبر المنتخب القطري يعلن قائمته الرسمية لكأس العالم 2022 والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وجرى الكشف عن القائمة الساعة الثامنة و22 دقيقة (20:22) وهو الرقم الذي يعبر عن "عام 2022"، في رمزية خاصة تزامنا مع اقتراب انطلاق المونديال، لا سيما أن المنتخب القطري سيشارك لأول مرة في العرس العالمي بصفته مستضيف البطولة.وظهرت أسماء اللاعبين المعنيين وصورهم على واجهة برج الشعلة بقلب العاصمة القطرية الدوحة، بالإضافة إلى بعض الأبراج الأخرى، في تقديم فريد لتشكيلة العنابي التي ستشارك في المونديال لأول مرة.

ولم تشهد القائمة مفاجآت كبيرة، لكون سانشيز قرر منذ عدة أسابيع تحديد قائمة أولية ضمت 27 لاعبًا شاركوا في مختلف المعسكرات الخارجية الماضية، استدعى المدرب الإسباني 26 لاعبًا منهم بعد استبعاد عبد الرحمن فهمي إثر تعرضه للإصابة.



وكان المنتخب القطري قد أنهى معسكره بمدينة ماربيا الإسبانية يوم الأربعاء الماضي وعاد إلى الدوحة في اليوم التالي؛ من أجل الدخول في معسكر داخلي جديد سيكون الأخير قبل انطلاق نهائيات المونديال.

ويستعد منتخب العنابي لدخول غمار النهائيات لأول مرة في تاريخه، وسيخوض المباراة الافتتاحية يوم 20 نوفمبر الجاري أمام منتخب الإكوادور بملعب "البيت" قبل أن يلاقي منتخب السنغال في 25 من الشهر الجاري بملعب "الثمامة" ثم ينهي دور المجموعات بملاقاة المنتخب الهولندي يوم 29 نوفمبر بملعب "البيت".

القائمة النهائية لمنتخب قطر للمونديال

حراسة المرمى: مشعل برشم، سعد الشيب، يوسف حسن؛

خط الدفاع: بيدرو ميغيل، مصعب خبر، طارق سلمان، بسام الراوي، بوعلام خوخي، عبد الكريم حسن، إسماعيل محمد، همام أحمد، جابر باسم؛

خط الوسط: عاصم مادبو، علي أسد، محمد وعد، سالم الهاجري، مصطفى طارق، كريم بوضياف، عبد العزيز حاتم، نايف الحضرمي، أحمد علاء الدين؛

خط الهجوم: المعز علي، محمد مونتاري، حسن الهيدوس، أكرم عفيف، خالد منير.

