انت الان تتابع خبر شيرين عبد الوهاب تعود إلى حسام حبيب (فيديو) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - بدأت مكالمتها قائلة: "انا الحقيقة لازم ابقى لطيفة في المكالمة النهاردة، انا زي البومب في حد بيحبه ناس كتير كده وشعوب تقوم وتقعد وفاكرني، أنا سعيدة بيكم وبتدفى بيكم".

وأضافت في مداخلتها: "انا كويسة لسه بخضع لعلاجي النفسي اللي بخضعله من ساعة ما خلفت مريم وهنا، انا باين على صوتي أني مش محتاجة حاجة".



وتوجهت بالشكر للناس قائلة: "أنا ممتنة جدا للناس عاوزة اقولهم أنتم تعبتوا فيا وانا عمري ما هخذلكم ابدا، بشكر اللي قال كلمة حلوة واللي قال كلمة وحشة لانه ممكن يكون مضايق علشاني، قضيت ايام صعبة علشان اتاخدت على خوانة، انا لما صحيت تاني يوم في المستشفى قولت لنفسي انا قاعدة في مكان امين وباكل أحسن اكل وبنام أحسن نومة، وقولت ليه مستغلش ده في اني ابقى افضل، والناس كانوا مدلعني وبقيت احسن".

وشكرت شقيقها محمد عبد الوهاب لأنه عرفها على المستشفى "علشان علموني انام بدري وبصحى بدري"، كما تشكرت الصحافة والصحفيين وقالت: "من خلال برنامجك هشكر صحافة بلدي وبشكر صحافة الوطن العربي كله".

وكشفت شيرين عبد الوهاب في المداخلة الهاتفية أنها سامحت شقيقها وأوضحت "هتنازل عن اي قضية ضد أخويا، علشان انا بسامح كل الناس وبخف كده، انا مش هرضى أن امي ترضى تنام معيطة على مخدتها بسبب أن ابنها وامها على خلاف".



شيرين: حسام حبيب حب حياتي.. وبوعد الناس انا في امان علشان في وسطكم

تقدر تشوف الحلقة كاملة على شاهد (اتفرج ببلاش)https://t.co/GZDfsXCHQK#الحكاية#MBCMASR2 @sherine pic.twitter.com/ybVOBB49MN — الحكاية (@Elhekayashow) November 11, 2022

ثم توجهت بعدها للجمهور لافتة أنها تحمل لهم خبراً سعيداً لهم، كاشفة أنها كتبت كتابها على حسام حبيب وعادت له مجدداً، وأضافت: "كتبنا الكتاب الساعة ٩ بليل بحضور المقربين".كما اعتذرت شيرين عبدالوهاب من حسام حبيب قائله: "بعتذر لحسام، وان كنت طلعت في يوم اتكلمت عنه احنا كان معمولنا حاجة كبيرة اوووي"، وعما إن كانت تقصد بذلك سحراً أجابت: "انا مقدرش اتكلم في الكلام ده، بس الحاجات دي مذكورة في القرآن، انا شيرين وغلطانة اني اتكلمت في العلن"، وأضافت: "سيدنا محمد الناس اختلفت عليه وهو طبعا هي، البشر في الدنيا والآخرة، قصتي كانت على المشاع بيني وبين عمرو".وتابعت : "انا معرفش احب بسهولة وأكره بسهولة، ده حب حياتي، انا لسه بحبه، واقول للناس انا في أمان علشان انا وسطكم، حسام حبيب طيب جدا وهما ناس طيبين جدآ، وانا بوعد الناس كفاية أمور شخصية، وبوعدهم إني هقفل الصفحة دي خالص، وهغني احلى غنا".— الحكاية (@Elhekayashow)

ولفتت أن حسام حبيب هو من أقنعها، وأضافت: "والله القرار اتاخد علشان عارف الضغوطات" وأضافت: "ده احنا هننزل دلوقت نروح ناكل في احسن أماكن في الدنيا،انا مستاهلش اعيش غير في النور".

وكان لـ حسام حبيب أيضاً أن مداخلة في المكالمة الهاتفية، حيث رد على كل من أخذ موقفاً منه، وقال: "احنا زي اي اتنين في الدنيا وخناقتنا كلها هبلة وعبيطة، احنا بساط جدا وزي اي اتنين في الدنيا، احنا حطينا قواعد أن حياتنا تبقى مقفولة علينا، كل واحد فينا هيشرف التاني، وحياتنا بتاعتنا احنا بس، الناس اللي واخدة موقف مني اقولكم انا عاذركم علشان انا كمان بحبها زيكم".