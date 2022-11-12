انت الان تتابع خبر القبض على متهمين اثنين مطلوبين بالارهاب في البصرة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت القيادة في بيان ورد لـ الخليج 365، أنه "من خلال الإجراءات الأمنية والتفتيش الدقيق في السيطرات تم إلقاء القبض على متهمين اثنين مطلوبين وفق احكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب".

وأضافت: "تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما تمهيداً لإحالتهما الى جهة الطلب وفق السياقات القانونية".

