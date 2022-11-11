انت الان تتابع خبر مع أول زخه مطر.. انطفاء الكهرباء في النجف والان مع التفاصيل

واشار المصدر الى ان " السيطرة المركزية في المحافظة اطلقت نداء يفيد بان اغلب المغذيات سقطت" مبينا ان فرق الصيانة تنتظر ان يهدئ الجو لتباشر اعادة المغذيات الى العمل".

بغداد - ياسين صفوان - وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان محافظة النجف تشهد انطفاء تام للكهرباء الان كل الأحياء"، موضحا ان "سقوط اسلاك الكهرباء امام بوابة مستشفى الحكيم وفرق الصيانة تباشر بتصليح العطل".

وفي سياق متصل قالت دائرة كهرباء النجف في بيان ورد لـ الخليج 365: "الاخوة الاعزاء بسبب سقوط الامطار على محافظتنا الحبيبة تعرض خط كوفة132ك ف رقم1و2، الى فصل اثر الامطار مما أدى الى اطفاء محطة شمال النجف بالكامل والتي بدورها تغذي اغلب مناطق النجف".

واضافت ان "ملاكاتها الهندسية والفنية بأشراف مباشر من قبل مدير الشبكة المهندس مهند شاكر بالتنسيق مع سيطرة الوسط وسارعت لأعادة الخط المفصول الى العمل".