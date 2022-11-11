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الاتحاد الانجليزي يغلظ عقوبة كلوب بعد الاستئناف

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بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-437906-638037925044723216.jpg

2022-11-11 | 20:39

الاتحاد الانجليزي يغلظ عقوبة كلوب بعد الاستئناف

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اعلن الاتحاد الانجليزي لكرة القدم، اليوم الجمعة، معاقبة، مدرب ، يورجن كلوب بالإيقاف لمباراة واحدة، بعد نجاح الاستئناف الذي تقدم به.
سعد أحمد المحرر: سعد أحمد
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
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