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انت الان تتابع خبر الاتحاد الانجليزي يغلظ عقوبة كلوب بعد الاستئناف والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-437906-638037925044723216.jpg
2022-11-11 | 20:39
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اعلن الاتحاد الانجليزي لكرة القدم، اليوم الجمعة، معاقبة، مدرب ليفربول، يورجن كلوب بالإيقاف لمباراة واحدة، بعد نجاح الاستئناف الذي تقدم به.
المحرر: سعد أحمدAlsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
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