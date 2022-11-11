بعد حظر زوجة الرئيس الأمريكي جو بايدن .. بوتين يحظر دخول «200 أمريكي بينهم هيلاري كلينتون» لروسيا

الشارقة - اميمة ياسر - أعلنت وزارة الخارجية الروسية، فرض حظر على دخول 200 أمريكي إلى البلاد بينهم أفراد من عائلة الرئيس الأمريكي جو بايدن، وذلك بحسب ذكرته وسائل إعلام محلية.

وكانت روسيا قررت في مارس الماضي، فرض حظر على دخول الرئيس الأمريكي جو بايدن ومسؤولين حكوميين أمريكيين آخرين وذلك في رد من جانبها على العقوبات الأمريكية. يأتي هذا وسط مخاوف أممية من استخدام أسلحة كيماوية من قبل موسكو بحق المدنيين الأوكران.

هيلاري كلينتون

وأُدرجت أسماؤهم، إلى جانب وزير الدفاع لويد أوستن ورئيس وكالة المخابرات المركزية (سي.آي.إيه) وليام بيرنز ومستشار الأمن القومي جيك سوليفان وآخرين، في قائمة تضم 13 فردا مُنعوا من دخول روسيا ردا على العقوبات التي فرضتها واشنطن على مسؤولين روس. وشملت العقوبات كذلك وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون.

العملية العسكرية الخاصة

ويأتي ذلك في ظل مواصلة القوات المسلحة الروسية، منذ تنفيذ العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

وردا على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات غير مسبوقة على روسيا، مست القطاعين المالي والاقتصادي، وشملت حظر التعامل عبر نظام "سويفت" للمعاملات المصرفية الدولية وتجميد أصول المصرف المركزي الروسي في الدول الغربية وكذلك إغلاق الأجواء أمام الطائرات الروسية، مع محاولة إيجاد بديل للطاقة بعيداً عن الاعتماد على الموارد الروسية، وفي المقابل ردت روسيا باجراءات منها حظر الدخول لعدد من الشخصيات السياسية وغيرها في الغرب، إلى روسيا.

روسيا تمنع دخول زوجة بايدن إلى أراضيها

وفي يونيو الماضي أعلنت الخارجية الروسية، منع دخول 25 أمريكيا إلى أراضيها، بينهم جيل بايدن، زوجة الرئيس الأمريكي جو بايدن، وسياسيين آخرين

وقالت وزارة الخارجية الروسية، في بيان، إنها أضافت سيدة الولايات المتحدة الأولى وسياسيين أمريكيين آخرين إلى قائمة الأشخاص المحظورين من دخول البلاد.