شكرا لقرائتكم خبر عن بأعلام مصر.. مسيرات للاحتفال بنجاح قمة المناخ في القاهرة الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت منذ قليل، مسيرات بالسيارات في القاهرة الجديدة، لدعم الدولة المصرية والرئيس عبدالفتاح السيسي، حاملين الأعلام المصرية، بالتزامن مع قمة المناخ "كوب 27" الذي تنعقد في مدينة شرم الشيخ.

وجاءت المسيرات الداعمة للرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد أن فشلت كل الدعوات التي نادي بها الإخوان للخروج في مظاهرات يوم الجمعة، ولم يستجيب لها المصريين في الوقت الذي خرج فيه العشرات مؤكدين تأييدهم للرئيس والدولة المصرية، مع الاحتفال بنجاح قمة المناخ.