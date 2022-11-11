اخبار العالم

مسيرات في كرداسة لدعم الدولة والرئيس السيسي واحتفالًا بنجاح قمة المناخ

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

شكرا لقرائتكم خبر عن مسيرات في كرداسة لدعم الدولة والرئيس السيسي واحتفالًا بنجاح قمة المناخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد مركز ومدينة كرداسة بمحافظة الجيزة، مسيرات لدعم الدولة والرئيس عبد الفتاح السيسي واحتفالا بنجاح قمة المناخ "كوب 27"، المقامة بمدينة شرم الشيخ.

 

وشهدت المسيرة مشاركة المواطنين من كافة الأعمار  رافعين علم مصر، معلنين عن دعمهم الكامل للحكومة والرئيس السيسى  .

 

وتفاعل المواطنين مع الاغانى الوطنية التى تم تشغيلها من خلال مكبرات الصوت المثبتة على عدد من سيارات النقل التى شاركت فى المسيرة.

 

af3fd8d8-32e8-4d32-8472-65d76eecbd6e

 

 

dea177cf-6990-4c9d-97b3-7a7c37a1148d

 

 

 

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

قد تقرأ أيضا