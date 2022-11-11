وتفاعل المواطنين مع الاغانى الوطنية التى تم تشغيلها من خلال مكبرات الصوت المثبتة على عدد من سيارات النقل التى شاركت فى المسيرة.

شكرا لقرائتكم خبر عن مسيرات في كرداسة لدعم الدولة والرئيس السيسي واحتفالًا بنجاح قمة المناخ والان مع تفاصيل الخبر

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع