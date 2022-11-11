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شكرا لقرائتكم خبر عن مسيرات في كرداسة لدعم الدولة والرئيس السيسي واحتفالًا بنجاح قمة المناخ والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهد مركز ومدينة كرداسة بمحافظة الجيزة، مسيرات لدعم الدولة والرئيس عبد الفتاح السيسي واحتفالا بنجاح قمة المناخ "كوب 27"، المقامة بمدينة شرم الشيخ.
وشهدت المسيرة مشاركة المواطنين من كافة الأعمار رافعين علم مصر، معلنين عن دعمهم الكامل للحكومة والرئيس السيسى .
وتفاعل المواطنين مع الاغانى الوطنية التى تم تشغيلها من خلال مكبرات الصوت المثبتة على عدد من سيارات النقل التى شاركت فى المسيرة.