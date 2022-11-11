شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس قطاع الفروع بوزارة البيئة: دعم الدول النامية لمواجهة تغيرات المناخ ضرورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور عصام الدين عامر، رئيس قطاع الفروع بوزارة البيئة، أن الدول الصناعية نسبتها من كمية الملوثات البيئية التي تؤدي للتغيرات المناخية تصل إلى 75%.

جاء ذلك خلال مشاركته عبر زوم بصالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بعنوان: "انبعاثات الكربون.. هل يمكننا علاج الكوكب؟"، وذلك للتوعية بخطورة التغيرات المناخية، بالتزامن مع انعقاد مؤتمر المناخ (COP 27) في مصر.

وقال "عامر": "يجب أن تكون هناك آلية موحدة تتكاتف بها كافة الدول لمواجهة التغيرات المناخية ، مشيرا الى أنه يجب دعم الدول النامية لأنها الأكثر تضررا من الانبعاثات الصادرة من الدول الصناعية .

وتابع "عامر" قائلا: " قدمت أمريكا دعم لمصر يصل قيمته إلى 500 مليون دولار للتحول إلى الطاقة النظيفة، مصر قادرة بقيادتها وكوادرها وشبابها علي تحقيق المستحيل وقدمت نموذج للعالم بتنظيم حدث كبير".

أدار الحوار خلال الصالون، الإعلامي أحمد عبد الصمد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك فيه كل من: والدكتور عصام الدين عامر، رئيس قطاع الفروع بوزارة البيئة، الدكتور محمد يحيي ناصف، رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتعليم الكبار، والدكتور محمد السيد سالم، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت عن إطلاق سلسلة من الصالونات النقاشية، تبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية، مع المتخصصين في مجال البيئة والتغيرات المناخية والمهتمين بقضايا المناخ التي سيتم طرحها خلال قمة المناخ cop27 ، وذلك تزامنا مع انعقاد القمة بشرم الشيخ.