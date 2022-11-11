دعاء عريبى نائبة التنسيقية: مصر تقود مهمه الحفاظ على البشرية من شرم الشيخ

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القاهرة - سامية سيد - شاركت النائبة دعاء عريبى، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في أعمال قمة المناخ المنعقدة بمدينة شرم الشيخ، بحضور عدد من قادة وزعماء العالم.

وشاركت النائبة دعاء عريبى في الجلسه التي حضرها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء والدكتوره ياسمين فؤاد، وزيرة البيئه والدكتوره رانيا المشاط وزيره التعاون الدولي لإطلاق تقرير المناخ والتنمية لمصر بالتعاون مع وزارة التعاون الدولى والبنك الدولي وذلك ضمن فعاليات الجناح المصري بقمة المناخ COP27 بحضور ديفيد ملبس رئيس البنك الدولي واليكس فان تروتسنبرج المدير التنفيذى للبنك الدولى وماختر ديوب المدير التنفيذى لمؤسسة التمويل الدولية ICF ومارينا ويس المدير المقيم للبنك الدولى.

وقالت النائبة دعاء عريبى :"تشرفت بدعوتي من الأمم المتحده للحضور والمشاركه بمؤتمر المناخ الحدث الأهم عالميا حيث تستضيف مصر رؤساء وملوك العالم وتقود مهمه الحفاظ علي البشرية من شرم الشيخ، وبرفقه الاخوه والزملاء النائب محمد عبد العزيز وكيل لجنه حقوق الانسان وعضو تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين و النائب أحمد رمزي عضو لجنه الاداره المحلية وعضو تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين و النائبه منال هلال عضو لجنة العلاقات الخارجية وعضو تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، وحقا ما يحدث علي أرض مصر هو فخر لكل مواطن مصري".