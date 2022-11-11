شكرا لقرائتكم خبر عن نائبة: تخصيص 500 مليون دولار مساعدات دولية لمصر لمواجهة التغير المناخى رسالة للجميع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت النائب د. هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، أهمية ما أعلن عنه الرئيس الأمريكى جو بايدن، فى كلمته بمؤتمر المناخ cop27، بشأن تخصيص نحو 500 مليون دولار لصالح مصر ضمن جهود دعم الاقتصاد الأخضر والمشروعات صديقة البيئة على مستوى الطاقة الخضراء.

وأضافت هالة أبو السعد أن هذا التخصيص يعتبر استفادة مباشرة للدولة المصرية جراء تنظيمها لمؤتمر المناخ cop27، وإطار تمويلى فعال لمشروعات الطاقة النظيفة فى مصر، كما أنه يدعم جهود الحكومة المصرية فى مواجهة التغيرات المناخية التى تمثل إشكاليات كبيرة للعالم أجمع خلال الفترة الأخيرة وأيضا مستمرة بالحاضر والمستقبل وأيضا.

وأشادت أيضا بشروع الولايات الولايات المتحدة الأمريكية فى تقديم 150 مليون دولار لدعم الدول الأفريقية فى مواجهة تحديات التغير المناخى، مؤكدة على أن هذه الخطوة إيجابية تتطلب أن تواصل الدول الكبرى جهودها فى توفير التمويلات اللازمة للدول النامية وخاصة الدول الأفريقية التى تأثيرت بشكل سلبى كبير جراء ثورتهم الصناعية على مدار السنوات الماضية.

ولفتت وكيل لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، إلى ضرورة أن تراعى الحكومة المصرية خلال الفترة المقبلة أهمية توفير التمويل اللازم للمشروعات المتوسطة والصغيرة والاستفادة من خلالها فى مواجهة التغير المناخى خاصة أن المشروعات المتوسطة والصغيرة بيئة مناسبة للمشروعات صديقة البيئة.

وتطرقت عضو مجلس النواب، بحديثها أيضا إلى ما شهدتها قمة المناخ 27 من تأكيد على دور مصر المحورى وإيمانها الشديد بمواجهة التغيرات المناخية والدفاع عن حقوق الدول النامية بشأن تأثيرها السلبى من جانب الدول الكبرى بشأن التغيرات المناخية، وضرورة التوافق على توفير التمويل اللازم لمشروعات الإقتصاد الأخضر بالدول النامية، وأيضا رسالة القيادة السياسية بشأن الحرب الروسية الأوكرانية، مؤكدا على أن جميع هذه الرسائل تؤكد حرص الدولة المصرية على إقرار السلام الدائم بالمنطقة والعالم أجميع.