الطقس غدا السبت: رياح وأمطار وانخفاض مفاجئ في الحرارة

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة غدا السبت 12 نوفمبر 2022، حيث تنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ خلال ساعات الليل ليسود طقس بارد على جميع الأنحاء.

وتسجل درجات الحرارة غدا السبت 14 درجة مئوية على محافظات شمال الصعيد خلال ساعات الليل، وتسجل درجات الحرارة غدا 18 درجة مئوية على القاهرة الكبرى ليلا.

وحذرت الأرصاد الجوية من نشاط الرياح على معظم الأنحاء، ونصحت الأرصاد بارتداء الملابس الشتوية أثناء النزول إلى الشارع في ساعات متأخرة.

كما تتوافر فرص سقوط الأمطار الخفيفة (بنسبة حدوث 30%) على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري وجنوب محافظة البحر الأحمر (حلايب – شلاتين) على فترات متقطعة.

رصدت الأقمار الصناعية نشاط الرياح أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة يوم السبت

القاهرة الكبرى والوجه البحري 25- 18

جنوب الصعيد 30- 16

شمال الصعيد 26- 14

السواحل الشمالية 24- 18

جنوب سيناء 29- 20