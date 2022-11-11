حل لغز العثور على جثة أربعيني أسفل عقار بالوراق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كشفت تحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة برئاسة اللواء عبد العزيز سليم ملابسات سقوط أربعيني من عقار بمنطقة الوراق، شمال المحافظة.

جهود البحث والتحري التي أشرف عليها اللواء علاء فتحي نائب مدير مباحث الجيزة، بينت أن المتوفى مريض نفسي، واختل توازنه وسقط من شرفة العقار سكنه دون وجود شبهة جنائية.

البداية تعود إلى تلقي العميد هاني الشعراوي رئيس مباحث قطاع الشمال إشارة من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة شخص أسفل عقار بنطاق قسم الوراق.

انتقلت قوة أمنية تحت قيادة العقيد مجدي موسى مفتش مباحث فرقة الوراق وأوسيم إلى محل البلاغ، وعُثر على جثة "محمد.د.أ" يبلغ من العمر 44 سنة.

وفرضت القوات كردونا أمنيا بمحيط الجثة وجار فحص كاميرات المراقبة المركبة بالمكان وسماع أقوال شهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة كاملة، وتبين أنه اختل توازنه وسقط.

جرى إيداع الجثة المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، وأخطر اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة بالواقعة.