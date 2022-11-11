مايا مرسي تشارك في جلسة السعي نحو توسيع نطاق توظيف النساء في الاقتصاد الأخضر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نور العمروسي:

شاركت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة اليوم فى فعاليات الجلسة الجانبية بعنوان "السعي نحو توسيع نطاق توظيف النساء في الإقتصاد الأخضر والأزرق في المنطقة العربية"، ضمن فعاليات المؤتمر السابع والعشرين للدول الأطراف في الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة لتغير المناخ COP 27 التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 6 وحتى 18 نوفمبر 2022 بمدينة شرم الشيخ

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أشارت مرسي إلى أن الجدول الزمني لتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة حتى عام 2030 ينطوي على زيادة مشاركة المرأة وإدماجها في صنع القرار والسياسات على جميع المستويات دوليا وإقليميا ومحليا.

وأضافت أن خطة العمل الخاصة بتمكين المرأة والمساواة بين الجنسين والتي أطلقت في قمة مناخ COP 25 تضمنت خمسة مجالات مع التركيز على نقاط رئيسية تشمل بناء قدرات النساء للاستجابة لآثار تغير المناخ وتعزيز فرص المرأة في القيادة والعمل في التغيير وضمان المساواة بين الجنسين، وضمان الاتساق في الاستجابة لاحتياجات المرأة المختلفة في جميع دوائر خطط التنمية 2030.