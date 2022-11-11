صور.. محافظ أسوان يشارك أطفال دار الرعاية الاجتماعية مباراة كرة القدم

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان - إيهاب عمران:

زار اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، دار الرعاية الاجتماعية للبنين، ورافقه الدكتور أحمد موسى المدير التنفيذي لمؤسسة مصر الخير، وأحمد عبادي وكيل مديرية التضامن الاجتماعى، وعامر سعد مدير الدار.

التقى المحافظ بأبناء الدار، وشاركهم في ممارسة لعبة كرة القدم، وحرص على التقاط الصور التذكارية معهم.

كما تابع اللواء أشرف عطية مشروع الإطعام الذي تقوم به مؤسسة مصر الخير، من خلال تقديم الوجبات المطهية الساخنة للأسر المتعففة في المناطق الأكثر احتياجًا وذلك بالتعاون مع مطبخ جمعية دار الرعاية الاجتماعية، حيث يتم يوميا تجهيز 280 وجبة مطهية تشمل اللحوم والخضار والأرز والخبز والفاكهة، مع حفظها في علب معالجة للحفاظ على جودتها وصحة المواطنين.

وأضاف أحمد موسى أنه تم البدء فى تنفيذ عمارة الإغاثة لمتضرري السيول بمنطقة الأولى بالرعاية خلف عزب كيما، والتي سيتم إنشاؤها بارتفاع 6 طوابق لتضم 36 وحدة سكنية كاملة التشطيب.

مؤكدا على أن هذه الوحدات تأتي ضمن جهود مؤسسة مصر الخير برعاية فضيلة الدكتور على جمعة رئيس مجلس أمناء المؤسسة لتوفير المسكن الآمن والمناسب للحالات المتضررة من الأزمات والكوارث الطبيعية .