شكرا لقرائتكم خبر عن كونتي يرفض حسم مصيره المستقبلي مع توتنهام ويضع شروطه للبقاء والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تحدث المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي، مدرب نادي توتنهام الإنجليزي، عن موقفه من البقاء مع الفريق فى الفترة القادمة، خاصة أن عقد المدرب ينتهي مع ناديه الإنجليزي مع نهاية الموسم الجاري، حيث أكد أن مسئولي الفريق قاموا بالتفاوض معه حول تمديد عقده معهم فى الفترة المقبلة.

وأكد كونتي أنه من الأفضل الإنتظار حتى يفكر كلا الطرفين فى الخطوة المقبلة، خاصة أن الموسم لم ينتهي بعد، وهناك بعض الأهداف التى يسعي لتحقيقها مع الفريق فى هذا الموسم، ومن ثم يتم تقييم تجربته مع الفريق، وتقييمها بالشكل الذي يتناسب بما حققه مع الفريق إذا وصل للفريق لحالة التطور عن ما قبل التعاقد معه.



كونتي يحدد موعد التفاوض مع الإدارة

وأشار كونتي أنه من المتوقع أن يجلس لإستماع عرض إدارة الفريق حينما ينتهي من الدور الأول للدوري الإنجليزي، ومعرفة النواقص التى يحتاجها الفريق فى المريكاتو الشتوي والقدرة المالية لمسئولي الفريق فى تحقيق رغباته بالتعاقد مع بعض المراكز التى تنقص الفريق، مشيرًا إلى أن كافة هذه الأمور تكون مهمة للغاية فى التفاوض.



كونتي يعلق على قرعة دوري الأبطال

وعلق المدرب الإيطالى أنطونيو كونتي على قرعة دوري الأبطال، حيث أكد أن مواجهة ميلان فى دور ال 16 من المسابقة ستكون صعبة للغاية، خاصة فى ظل التقارب بين الفريقين فى المستوي مما سيجعل اللقاء غير قابل للنتائج الكبيرة بين الفريقين، ولكن أكد أن فريقه سيكون جاهزًا لهذه المواجهة.