من شرم الشيخ .. الرئيس الأمريكي يعلن التضامن مع حقوق مصر المائية

الشارقة - اميمة ياسر - أكد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، خلال لقائه بالرئيس عبد الفتاح السيسي، على هامش فعاليات مؤتمر المناخ المنعقد بشرم الشيخ "كوب-27"، على دعم حقوق مصر المائية.

بيان صادر عن البيت الأبيض

وقال بيان صادر عن البيت الأبيض، اليوم الجمعة، إن "الرئيس بايدن التقى اليوم بالرئيس السيسي على هامش مؤتمر الأمم المتحدة السابع والعشرين لتغير المناخ (COP 27) في شرم الشيخ ".

وهنأ الرئيس بايدن الرئيس السيسي على استضافة الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف.

وأكد الزعيمان التزامهما بتسريع الجهود العالمية لمعالجة أزمة المناخ، فضلا عن الالتزام المتبادل بالشراكة الاستراتيجية متعددة الأوجه بين الولايات المتحدة ومصر.

تضامن الولايات المتحدة مع مصر

وعبر الرئيس بايدن عن تضامن الولايات المتحدة مع مصر في مواجهة تحديات الأمن الغذائي والاقتصادي العالمي الناجمة عن الحرب الروسية على أوكرانيا، وكذلك دعمه لحقوق مصر المائية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس رحب بزيارة الرئيس بايدن إلى مصر، مؤكداً سيادته على علاقات الشراكة الاستراتيجية الممتدة بين البلدين الصديقين، ودورها المحوري في دعم الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط، والتطلع لتعزيز التنسيق والتشاور بين الجانبين بشأن مختلف الملفات السياسية والأمنية وقضايا المنطقة، فضلاً عن مواصلة الارتقاء بتلك الشراكة وتعزيزها في مختلف مجالات التعاون الثنائي في إطار من الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة.

من جانبه؛ ثمن الرئيس بايدن قوة ومتانة العلاقات المصرية الأمريكية، مؤكداً على أن الولايات المتحدة تعتبر مصر صديقاً وحليفاً قوياً تعول عليه في المنطقة، معرباً عن التطلع لتكثيف التنسيق والتشاور المشترك حول جميع القضايا الإقليمية والدولية، وذلك في ضوء الثقل السياسي الذي تتمتع به مصر ودورها المتزن في محيطها الإقليمي، وإسهاماتها بقيادة السيد الرئيس في تحقيق الاستقرار لكافة شعوب المنطقة.