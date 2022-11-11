شكرا لقرائتكم خبر عن ضياء رشوان: 11/11 يوم شؤم على الداعين له.. "ربنا يديم الفشل عليهم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سخر الكاتب الصحفي ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، من دعوات 11 نوفمبر، قائلا: "11/11 ربنا يديمه على أصحاب الدعوة من الخارج ويكون تاريخا مؤثرا على فشلهم على طول".

أضاف ضياء رشوان، في برنامج "مصر جديدة" المذاع عبر قناة etc، أن أصحاب دعوات 11 نوفمبر، قد لا يعلمون أن هذا التاريخ يواكب "وقف إطلاق النار في الحرب العالمية الأولى في 1918 وأعلنت ألمانيا استسلامها بعد حرب دامت 4 سنوات وهزمها الحلفاء وده كان مصير 11/ 11، ولكن أصحاب الدعوات عجبهم السجع دون التعرف على تاريخ هذا اليوم الذي يمثل يوم شؤم عليهم".

وأكمل ضياء رشوان: "الكل يعرف في مصر أنه بدون البلد لن يكون هناك مستقبل، وأننا قطعنا شوطا كبيرا داخل الدولة ويتبقى كثيرا أمامنا، ولن يستطيع أحدا أن يملي عليهم أحدا من الخارج، وحتى الفبركة فشلوا فيها اليوم، لأنكم تتأكدوا أن هذا البلد في طريقه إلى العمار، وأنهم لن يستطيعون جره إلى الوراء مرة أخرى".