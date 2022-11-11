شكرا لقرائتكم خبر عن على طريقة صلاح.. نجم ليفربول يتحدي ريال مدريد فى دوري الأبطال والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تحدث النجم الفرنسي إبراهيما كوناتي، مدافع نادي ليفربول الإنجليزي، عن مباراة ريال مدريد القادمة فى دور ال 16بدوري أبطال أوروبا،حيث أكد أنه لا يطيق الإنتظار كثيرًا لخوض هذا المباراة ومواجهة الفريق المدريدي فى السنتياجو برنابيو، خاصة أنه يحب مثل هذه الأجواء الحماسية فى المباريات الكبيرة.

وسبق للنجم محمد صلاح أن غرد عبر حسابه الرسمي على تويتر فى الموسم الماضي، على مواجهة ريال مدريد فى نهائي الأبطال، حيث تحدي الفريق المدريدي، حينما قال: لدينا بعض الحسابات التى يجب تسويتها، فى إشارة إلى خسارة" الريدز" نهائي 2018 أمام الفريق الإسباني، قبل أن يخسر الفريق الإنجليزي نهائي الموسم الماضي أيضًا.



كوناتي يسير على الطريق الخطأ

ويبدو أن كوناتي أختار الطريق الخطأ فى تحدي ريال مدريد، حيث لاطلما تكون النتائج عكسية حينما يقرر أحد اللاعبين تحدي الفريق الملكي، فقد يتم تفسير تصريحات اللاعب إلى أن فريقه قادرًا على الفوز أمام الفريق الإسباني فى معقله على السنتياجو برنابيو، الأمر الذي لن يكون سهلًا كما يظن اللاعب.



موعد مباراتي الريال وليفربول بالأبطال

ومن المقرر أن يستضيف نادي ليفربول غريمه ريال مدريد فى مباراة الذهاب بملعب الآنفيلد يوم 23 من فبراير القادم، على أن يستضيف الفريق المدريدي نظيره الإنجليزي فى مباراة العودة بملعب السنتياجو برنابيو يوم 23 من مارس القادم.