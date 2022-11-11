انت الان تتابع خبر سلطة الطيران توقف التعامل مع الخطوط الجوية بشأن الخدمات الأرضية (وثيقة) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وبحسب وثيقة صادرة عن سلطة الطيران اطلعت الخليج 365 عليها، انه "بالنظر لتسجيل عدة ملاحظات تؤثر سلبا على سلامة الطائرات والعاملين في ساحة وقوف الطائرات في مطار بغداد الدولي، حيث تم تسجيل هذه الملاحظات من قبل شعبة عمليات المطار على المعدات الخاصة بتقديم خدمات المناولة الارضية العائدة الى شركة الخطوط الجوية".واضافت بحسب الوثيقة: "ومن تلك المخالفات وجود نضوح في الزيت والوقود من المعدات الخاصة بتقديم الخدمات الارضية، مما يدل على عدم اجراءكم اعمال الصيانة اللازمة لتلك المعدات وكذلك عدم تدريب العاملين عليها وفق متطلبات معايير السلامة الجوية، وهذا يعد مخالفا لقانون وتعليمات سلطة الطيران المدني العراقي، بسبب عدم التزامكم بالاجراءات الخاصة بالحصول على الرخصة خدمات المناولة الارضية اصوليا من سلطة الطيران المدني العراقي اسوة بباقي الشركات الحاصلة على الرخصة المذكورة انفا".

وقررت السلطة بحسب الوثيقة: "ايقاف تقديم خدمات المناولة الارضية من قبل شركة الخطوط الجوية ولحين الالتزام بجميع متطلبات الحصول على الرخصة المطلوبة.