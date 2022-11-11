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ترامب فرحا بالنصر: اصعدوا إلى أسطح المنازل واصرخوا بأعلى الصوت

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بغداد - ياسين صفوان - وكتب على شبكته الاجتماعية Truth Social: "لقد فزنا! وبيلوسي تغادر، نحن نأخذ الكونغرس، وإذا تمكنّا من وقف الاحتيال الواضح، فسنأخذ مجلس الشيوخ. إنه فوز كبير، لا تكونوا أغبياء. اصعدوا إلى أسطح المنازل واصرخوا بأعلى الصوت".

وقبلها، ذكر ترامب مرارا أن الجمهوريين سيستعيدون السيطرة على مجلسي النواب والشيوخ. علما أنه دعم بشكل شخصي العديد من المرشحين.

من جهتها، انتقدت العديد من وسائل الإعلام الموالية للجمهوريين، الرئيس السابق ترامب، وأشارت إلى أنه لن يكون أفضل مرشح للحزب في السباق إلى الرئاسة في عام 2024.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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