بعد حضوره قمة المناخ.. بايدن يعلن تقديم 500 مليون دولار مساعدات لمصر

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، عن تقديم 500 مليون دولار لمساعدة مصر للتحويل إلى الطاقة النظيفة بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي.

وأشار رئيس الولايات المتحدة الأمريكية خلال قمة المناخ، إلى أن العالم ليس بحاجة إلى التكنولوجيا الجديدة والتحول الرقمي ولكن بحاجه إلى الحفاظ علي الأشجار وتنمية الأشجار، مؤكدًا أنه يجب علي الدول الكبري أن تقف بجانب الدول النامية في مواجهة التغيرات المناخية، متابعًا: "سيتم تقديم 150 مليون دولار لدعم الدول الأفريقية في مواجهة التغيرات المناخية".

وقال الرئيس الأمريكي، إن مبادرة تحول مصر إلى الطاقة الخضراء مقدمة من الولايات المتحدة والاتحاد والأوروبي ‏وألمانيا، مضيفا: ‏‏"سنقاتل لرؤية أهدافنا المناخية ممولة بالكامل".‏

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، نظيره الأمريكي جو بايدن، اليوم الجمعة، بشرم الشيخ، وذلك على هامش انعقاد أعمال القمة العالمية للمناخ COP27.

ومن جانبه، أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، عمق العلاقات بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، مردفا بـ: "نسعى لأن تكون علاقاتنا مع مصر أقوى".

وأضاف الرئيس الأمريكي: نشكر مصر على دورها في القضية الفلسطينية، وموقفها من الأزمة الروسية الأوكرانية.

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنه سعيد بالمشاركة في أعمال قمة المناخ في المنطقة التي تُدعى أم الدنيا، وهي المكان المناسب لانعقاد القمة.

ووجه جو بايدن الشكر إلى مصر خلال لقائه الرئيس عبد الفتاح السيسي، على هامش قمة المناخ، للتوسط في إنهاء المواجهات بقطاع غزة بين إسرائيل والحركات الفلسطينية، وكذلك على الموقف الذي تبنته القاهرة من الحرب الروسية الأوكرانية.

وأكد الرئيس الأمريكي أن بلاده ستستمر في المباحثات مع مصر، فيما يتعلق بملف حقوق الإنسان.

من جانبه، قال الرئيس السيسي، إن «العلاقات الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة، لم تتغير على مدار 40 عامًا»، مؤكدًا أن «التفاهم كان مشتركًا بين الجانبين، لكل الموضوعات التي تخص قضايا المنطقة وفيها توجه واحد».

وأعرب خلال لقائه مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، مساء الجمعة، عن أمنياته في سماع بايدن لمقاربة شاملة لمجموعة من الموضوعات في مصر، مؤكدًا أن مصر حريصة على موضوع حقوق الإنسان وتطوير نفسها به.

وتابع: «حريصون على هذا الموضوع وتطوير أنفسنا به، أطلقنا استراتيجية لحقوق الإنسان في مصر، والحوار الوطني في أبريل هذا العام، ولجنة العفو الرئاسي تتابع القضايا المختلفة، والقوائم التي يتم الإفراج عنها نصدق عليها، والأمور في مصر تسير بشكل جيد».

ووصل الرئيس الأمريكى جو بايدن، إلى شرم الشيخ، اليوم الجمعة، للمشاركة فى قمة المناخ "COP27"، ضمن أول زيارة له إلى مصر.

وخلال الزيارة يلتقي الرئيس الأمريكي بنظيره المصري عبدالفتاح السيسى لمناقشة عدد من القضايا الإقليمية والثنائية المهمة والمشاركة فى المؤتمر السابع والعشرون للأطراف فيى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "كوب27"، حسب بيان للبيت الأبيض.

وأشار جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي الأمريكي، في مؤتمر صحفي اليوم، أن "بايدن ينطلق إلى كوب27 ويحمل معه زخما تاريخيا بشأن المناخ، وذلك بفضل إقرار قانون خفض التضخم وغيره من الخطوات المهمة الأخرى التي تضع الولايات المتحدة دوما على طريق نحو تحقيق طموحاتها وأهدافها للطاقة النظيفة".