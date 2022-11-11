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النائب محمد عبد العزيز يطالب الأحزاب العالمية بالعمل المشترك لدعم قضايا المناخ

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القاهرة - سامية سيد - شارك النائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين متحدثا بجلسة نقاشية نظمها المركز المصري للدراسات الاستراتيجية ضمن فاعليات مؤتمر المناخ COP27 المعنقد بشرم الشيخ، وكانت الجلسة بعنوان الشركات الخضراء "دور التنسيق وتبادل الخبرات الحزبية العالمية فى سد الفجوات المناخية".

وأكد النائب محمد عبد العزيز على أهمية الدور الذي يجب أن تقوم به الأحزاب لتوعية المواطنين بأهمية قضايا التغير المناخي، وكذلك قضايا الحفاظ على البيئة، وكذلك أهمية إصدار تشريعات تدعم التحول للطاقة الخضراء، وتقليل الانبعاثات الكربونية، ولفت النائب محمد عبد العزيز إلى الدور الذي قامت به تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في توعية المواطنين بقضايا التغير المناخي، من خلال عقد ورش عمل وصالون يومي حول قضايا المناخ والبيئة، وكذلك ما قام به مجلس النواب المصري قبل انعقاد ال COP27 من إصدار قانون لتحفيز صناعة السيارات صديقة البيئة.

وشدد النائب محمد عبد العزيز على ضرورة أن تقوم الأحزاب في العالم بالعمل المشترك من أجل دعم قضايا المناخ والتحول نحو الطاقة النظيفة، لأن هذه القضية قضية عالمية تخص كل الانسانية من أجل الحفاظ على الحياة في كوكب الأرض.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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