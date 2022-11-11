شكرا لقرائتكم خبر عن صالون نقاشى لتنسيقية شباب الأحزاب بعنوان "انبعاثات الكربون.. هل يمكننا علاج الكوكب؟" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنظم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بعد قليل، صالونا نقاشيا بعنوان: "انبعاثات الكربون.. هل يمكننا علاج الكوكب؟"، وذلك للتوعية بخطورة التغيرات المناخية، بالتزامن مع انعقاد مؤتمر المناخ (COP 27) في مصر.

يشارك في الصالون كلا من الدكتور محمد فهيم، مستشار وزير الزراعة ورئيس مركز معلومات تغير المناخ والطاقة المتجددة، والدكتور عصام الدين عامر، رئيس قطاع الفروع بوزارة البيئة، والدكتور محمد يحيي ناصف، رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتعليم الكبار، والدكتور محمد السيد سالم، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ويدير الصالون الإعلامي أحمد عبد الصمد عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

ويذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت عن إطلاق سلسلة من الصالونات النقاشية، تبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية، مع المتخصصين في مجال البيئة والتغيرات المناخية والمهتمين بقضايا المناخ التي سيتم طرحها خلال قمة المناخ cop27 ، وذلك تزامنا مع انعقاد القمة بشرم الشيخ.