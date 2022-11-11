شكرا لقرائتكم خبر عن أكرم القصاص: مصر تسعى لنقل تعهدات قمة المناخ من الوعود إلى التنفيذ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الكاتب الصحفى أكرم القصاص، رئيس تحرير جريدة الخليج 365، إن تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي للمنطقة الخضراء في "كوب 27" ولقاءاته بالشباب، مثلت جزءا هاما في التعامل مع النجاح الذي ترتب عن قمة المناخ.

وأضاف الكاتب الصحفي أكرم القصاص، خلال مداخلة هاتفية مع قناة إكسترا نيوز: "فكرة التعامل مع المنطقة الخضراء كونها بها المشروعات والمنتجات المعاد تدويرها، أمر لا ينطبق على هذه المنطقة فقط، فشرم الشيخ كلها أصبحت منطقة تتعامل مع الطاقة الجديدة وأول مدينة خضراء بشكل واضح، وقادرة على التعامل مع المناخ بشكل عملي، القمة كلها بنجاحها وتنظيمها بها رسائل في هذا الاتجاه، والدول الصناعية الكبرى قدمت تعهدات، ومصر ترغب في نقلها من الوعود إلى التنفيذ".

وقال الكاتب الصحفي أكرم القصاص: "مارثون الدراجات الذي شارك فيه الرئيس السيسي كان تأكيدا على فكرة الحفاظ على البيئة، والرئيس أكد على هذا الأمر، والأفكار الموجودة في شرم الشيخ هي تطبيق عملي لقمة المناخ، الأمر لا يتوقف على نجاح مصر في انتزاع توصيات لصالح أفريقيا ولصالح المناخ، ولكن استثمار هذا النجاح في نشر فكرة المناخ والتعامل معه".

وتابع الكاتب الصحفي أكرم القصاص: "قضية المناخ والانبعاثات أصبحت الآن قضية حياة أو موت للعالم كله، وهو ما أكد عليه الرئيس السيسي في افتتاح القمة، وقمة المناخ جاءت في وقت دقيق، والعالم كله شاهد ما حدث من كوارث بيئية على مدار سنوات بسبب تغيرات المناخ".