الصين تحث اليابان على التخلص الآمن من المياه الملوثة نوويا

محمد اسماعيل - القاهرة - بكين - (أ ش أ):

حثت وزارة الخارجية الصينية، اليوم /الجمعة/ اليابان على الاستجابة للمخاوف المشروعة لجميع الأطراف المعنية والتخلص من المياه الملوثة نوويا بطريقة علمية ومفتوحة وشفافة وآمنة، على خلفية إعلان الوكالة الدولية للطاقة الذرية أول أمس الأربعاء أن فريق العمل الفني التابع لها سيزور اليابان في الفترة من 14 إلى 18 نوفمبر لمواصلة مراجعة شاملة للسلامة لخطة اليابان لتصريف المياه الملوثة نوويا من محطة فوكوشيما دايتشي للطاقة النووية في الباسيفيك.

وقال المتحدث باسم الوزارة تشاو لي جيان -في مؤتمر صحفي أوردته وكالة الأنباء الصينية (شينخوا)- إن الصين تدعم عمل الوكالة الدولية للطاقة الذرية وفريق العمل الفني التابع لها، مشيرا إلى أن الصين تأمل في أن يلتزم فريق العمل بمبادئ الموضوعية والنزاهة والعلم، والتنفيذ الصارم لمعايير السلامة النووية للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وضمان السلامة المطلقة للتخلص من المياه الملوثة.

وأضاف أنه "على اليابان أن تتعاون بشكل كامل مع فريق العمل".

وأكد المتحدث أن الصين تحث مرة أخرى الجانب الياباني على مواجهة الشواغل المشروعة لجميع الأطراف، والتشاور الكامل مع أصحاب المصلحة، من بينهم جيرانها والمؤسسات الدولية ذات الصلة، والتخلص من المياه الملوثة نوويا بطريقة علمية ومفتوحة وشفافة وآمنة من أجل حماية البيئة البحرية وصحة وسلامة الغذاء لشعوب جميع البلدان.