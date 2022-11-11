روسيا تفرض حظرا على دخول 200 أمريكي بينهم أفراد من عائلة بايدن

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، فرض حظر على دخول 200 أمريكي إلى البلاد بينهم أفراد من عائلة الرئيس الأمريكي جو بايدن، وذلك بحسب ذكرته وسائل إعلام محلية.

وكانت روسيا قررت في مارس الماضي، فرض حظر على دخول الرئيس الأمريكي جو بايدن ومسؤولين حكوميين أمريكيين آخرين وذلك في رد من جانبها على العقوبات الأمريكية. يأتي هذا وسط مخاوف أممية من استخدام أسلحة كيماوية من قبل موسكو بحق المدنيين الأوكران.

وأُدرجت أسماؤهم، إلى جانب وزير الدفاع لويد أوستن ورئيس وكالة المخابرات المركزية (سي.آي.إيه) وليام بيرنز ومستشار الأمن القومي جيك سوليفان وآخرين، في قائمة تضم 13 فردا مُنعوا من دخول روسيا ردا على العقوبات التي فرضتها واشنطن على مسؤولين روس. وشملت العقوبات كذلك وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون.