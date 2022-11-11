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رئيس أرامكو: خطة تحول الطاقة غير واقعية وتتسبب في أزمة العرض والطلب

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محمد اسماعيل - القاهرة - شرم الشيخ - (أ ش أ):

أكد رئيس شركة "أرامكو" أمين الناصر، اليوم /الجمعة/ أن خطة تحول الطاقة غير واقعية، وتسببت في أزمة العرض والطلب الحالية في مجال الطاقة.

وأوضح الناصر -خلال جلسة بمنتدى مبادرة السعودية الخضراء، ضمن فعاليات مؤتمر المناخ (كوب-27)، بمدينة شرم الشيخ- أن المملكة تخصص استثمارات ضخمة جدا للاستثمار في الهيدروجين الأزرق والطاقات المتجددة؛ من أجل تنمية المشروعات الناشئة التي ستقدم بدورها حلولا لخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

ودعا المجتمع الدولي للعمل على حسن استخدام الموارد الطبيعية وزيادة الاستثمار فيها، لأن الجميع أصبح في حاجة للحد من الخيارات التي تزيد الانبعاثات، وزيادة الخيارات الصديقة للبيئة، مبينا أن "أرامكو" تحاول تقديم كافة التيسيرات لنزع الكربون من خلال بناء طاقة متجددة.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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