وزيرة البيئة تُوزع 2000 دراجة على الشباب في شرم الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

سلَّمت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والمنسق الوزاري ومبعوث المؤتمر، الفائزين دراجات هوائية بالمنطقة الخضراء في إطار مسابقة وزارة البيئة "صحتنا من صحة كوكبنا" بالتعاون مع شركة سانوفي مصر، وذلك ضمن فعاليات اليوم الخامس لمؤتمر المناخ COP27.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن وزارة البيئة أطلقت مسابقة بيئية شهرية على الموقع الإلكتروني للوزارة، وقد شملت المسابقة مجموعة من الأسئلة المتعلقة بحماية البيئة وتنميتها والأمراض المترتبة على تلوث الهواء وخاصة أمراض الحساسية، حيث تتضمن المسابقة سؤالا شهريًّا يقوم المتسابق بالإجابة عليه على الموقع الإلكتروني للوزارة ويتم تقيم الإجابات من خلال وزارة البيئة والإعلان عن الفائزين .

وأوضحت أن الجوائز شملت توزيع ٢٠٠٠ دراجة هوائية مقدمة من الفايت إحدى منتجات شركة سانوفي مصر على الفائزين، وتتضمن شروط المسابقة أن تكون الفئة العمرية من ١٢ إلى ٣٠ سنة والإجابة عن السؤال مرة واحدة فقط واستيفاء البيانات المطلوبة بوضوح.

وأضافت مبعوث مؤتمر المناخ أن مثل هذه النوعية من المسابقات تساعد في زيادة الوعي البيئي بقضايا تلوث الهواء والمناخ ، لذلك قامت الحكومة المصرية بالعديد من الجهود للحفاظ على جودة الهواء تحت رعاية وزارة البيئة، وزيادة الوعي بالتلوث وتأثيره على النطاق الصحي، وتساعد هذه الحملات في توفير ٠,٢ مليون كجم من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون السامة ، كما تساعد مثل هذه المسابقات المواطنين والمرضي في ارتفاع الوعي بالتأثيرات السلبية لتلوث الهواء على صحتهم.

وذلك بحضور فيروز اللوز، مدير عام شركة سانوفي للرعاية الصحية، وأحمد القمحاوي، مدير تسويق الشركة، وخالد رشاد، مدير العلاقات الحكومية وغادة ميشيل، مدير قطاع الخدمة المجتمعية.