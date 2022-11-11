الإسكندرية في "الويك إند".. تنزه وصيد وطقس خريفي معتدل ( فيديو وصور)

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد البدري ومحمد عامر:

شهدت شوارع وميادين الإسكندرية، اليوم الجمعة، طقسا معتدلا على كافة الأنحاء؛ ما شجع عددا من الأسر وهواة الصيد على الخروج للتنزه بالكورنيش.

ورصدت عدسة الخليج 365 في جولة ميدانية سيولة مرورية بطريق الكورنيش ومختلف الشوارع والمحاور المرورية الرئيسية مثل شارع أبو قير وطريق محور المحمودية.

استغل مواطنون العطلة الأسبوعية والطقس الخريفي المعتدل في الخروج للتنزه وممارسة الرياضة على كورنيش الإسكندرية، بالإضافة إلى ممارسة البعض هواية صيد الأسماك.

ساد طقس معتدل على كافة الأنحاء بمدينة الإسكندرية؛ انعدمت فيه فرص سقوط الأمطار؛ وبلغت درجات الحرارة العظمى 24 والصغرى 19 درجة مئوية؛ فيما تراوح ارتفاع أمواج البحر بين 1 و 1.5 متر.