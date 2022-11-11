6 أيام لم تنم فيها الشرطة.. حكاية إعادة قاصر هربت مع أختها من جحيم الأب بأكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

الثانية عشرة ظهر يوم الجمعة الماضي، هدوء يطبق على شوارع مساكن حدائق أكتوبر باستثناء تلك المحيطة بمساجد يؤدي بين جدرانها المسلمون الصلاة لكنه هدوء يسبق العاصفة.

لم يكد يفرغ المصلون من صلاة الجمعة حتى انتشر الأهالي في الطرقات كل إلى وجهته لتقع أنظارهم على رجل بوجه شاحب يهرول هنا وهناك بحثًا عن ابنتيه "ماحدش شاف بناتي.. بناتي راحو فين؟".

مع تأزم الموقف وفشل "حمدي زكي" في العثور على ابنتيه (سارة 15 سنة - جنى 10 سنوات) قرر وزوجته الاستعانة "بقوة السوشيال ميديا" وراح كل منهما ينشر "بوست" حول اختفاء الأختين في ظروف غامضة بل ذهب رب الأسرة لفرضية "بناتي اتخطفوا".

مع مرور اليوم الأول دون جديد، لجأ الأب إلى الشرطة التي رصدت منشوره ومقطع فيديو ظهر خلاله مرددًا نفس الرواية حول اختطاف ابنتيه. انطلق الأب إلى قسم شرطة حدائق أكتوبر طالبا مقابلة رئيس المباحث لأمر "حياة أو موت" وراح يقص عليه ما جرى بينما طمأنه الضابط الشاب "احنا شغالين على القضية وإن شاء الله هنرجعهم".

توجيهات سريعة من العميد محمد أمين رئيس مباحث قطاع أكتوبر، بتشكيل فريق رفيع المستوى بمشاركة إدارة المساعدات الفنية ووحدة مباحث القسم بالتنسيق مع فرقة حدائق أكتوبر وقطاع الأمن العام.

خطة محكمة أعدها العقيد أحمد نجم مفتش مباحث الفرقة، تركزت بنودها على تتبع خطوط السير المحتملة للأختين مع تفريغ كاميرات المراقبة وتطوير مناقشة الأبوين وسؤال شهود عيان من الجيران.

بينما اهتم فريق بتفريغ الكاميرات، انتشر آخر بشوارع كابينة 36 منطقة 1185 -محل إقامة الأختين- لجمع المعلومات والبحث عن طرف خيط يقودهم لمكانهما.

6 أيام من البحث والتحري كانت كفيلة بالكشف عن مفاجآت واحدة تلو أخرى. البداية جاءت مع دحض رواية الأب المغلوطة، لم تتعرض الأختان إلى مكروه أو بالأحرى لم تتعرضا للخطف بالأساس.

جهود الرائد فريد معاذ رئيس مباحث حدائق أكتوبر، بينت أن الأختين استقلتا سيارة من محل إقامتهما توقفت بهما بموقف سيارات ومنه إلى محافظة مرسى مطروح.

رويدا رويدا بدأت الصورة تتضح لرجال المباحث الذين واصلول العمل ليل نهار تحت إشراف اللواء علاء فتحي نائب مدير المباحث الذي كان يتابع تطورات القضية لحظة بلحظة.

المهمة التالية كانت بتحديد مكان الأختين. عمل دؤوب وحرفية شديدة كللت جهود الرائد محمد فهمي معاون أول قسم حدائق أكتوبر، بالتوصل إلى مكانهما ليمنحه اللواء عبد العزيز سليم مدير مباحث الجيزة الضوء الأخضر لإعادتهما.

عقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن من النيابة العامة، تمكنت مأمورية مشتركة مع أمن مطروح بقيادة النقيب عمرو الببلاوي معاون مباحث حدائق أكتوبر، من إعادة الأختين دون تعرضهما لمكروه.

أمام اللواء أحمد الوتيدي مدير المباحث الجنائية، نفت الأختان تعرضهما للخطف -كما زعم الأب- وأكدا صحة التحريات بقولهما "بابا بيعاملنا وحش".

وعن سر سفرهما للمطافحة الساحلية، قالت الأخت الكبرى "سارة" إنها تابعت إعلانا عن وظيفة شاغرة بفندق فانطلقت أملا في الظفر بفرصة عمل لكن مسؤولي المنشأة رفضوا توظيفها كونها قاصرًا.

تحرر المحضر اللازم، أحالهما اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة إلى النيابة العامة برئاسة المستشار ضياء نجم رئيس نباية أكتوبر، والمستشار محمد أبوزينة مدير نيابة أكتوبر، التي صرحت بمغادرتهما بعد أخذ تعهد على الأب بحسن معاملتهما.

بدورهما، وجه الزوجان الشكر لرجال الشرطة بمديرية أمن الجيزة على سرعة التحرك وإعادة سارة وأختها الصغرى دون تعرضهما لأذى.