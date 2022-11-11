شكرا لقرائتكم خبر عن تشيلسي يستهدف التعاقد مع موهبة نادي بالميراس فى الإنتقالات الشتوية والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية إنجليزية أن نادي تشيلسي دخل الصراع بقوة من أجل التعاقد مع الموهبة البرازيلية أندريك، نجم نادي بالميراس، يأتي ذلك فى ظل رغبة "البلوز "فى تعزيز خط هجومه الأمامي، مع إقتراب رحيل النجم المغربي حكيم زياش، والذي خرج من حسابات الجهاز الفني للفريق تمامًا.

وأوضحت التقارير أن تشيلسي يستند فى مفاوضاته إلى تواجد المدافع البرازيلي المخضرم تياجو سيلفا، والذي قد يكون أحد العوامل الأساسية فى جعل أندريك يحول وجهته صوب الدوري الإنجليزي، بدلًا من الإنتقال إلى ريال مدريد خلال الفترة المقبلة، خاصة أن البيرميرليج سيؤثر بشكل إيجابي أسرع على تطور اللاعب.



أسباب تدفع باريس لخطف اللاعب!

ودخل نادي باريس سان جيرمان الصراع بقوة خلال الساعات الأخيرة، حيث أن الفريق الباريسي يهدف لإفساد ريال مدريد هذه الصفقة، حتى لا يعيد الفكرة تجربة فينسيوس جونيور الناجحة، بالإضافة إلى أن اللاعب ينتظره مستقبل كبير فى الملاعب الأوروبية، ومن ثم ستكون تجربة ناجحة إذا ما انتقل اللاعب إلى باريس.



موقف اللاعب من العروض المقدمة له

ويميل أندريك للإنضمام إلى ريال مدريد فى الفترة المقبلة، لا سيما أن الفريق المدريدي كان قد تحدث معه منذ فترة طويلة للغاية، ولكن تدخل تشيلسي وباريس فى الصفقة قد يحول وجهة اللاعب فى الأيام القليلة الماضية، نظرًا للقوة الإقتصادية الكبيرة للثنائي مقارنة بالفريق الإسباني.