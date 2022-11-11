شكرا لقرائتكم خبر عن جوارديولا يسخر من موعد مباراة السيتي وليفربول فى كأس الرابطة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تحدث المدرب الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، عن موعد مباراة فريقه مع ليفربول فى كأس الرابطة الإنجليزية والمقرر له 20 ديسمبر المقبل، أي بعد إنتهاء منافسات كأس العالم مباشرة، حيث أكد أن المباراة ستكون صعبة على كلا الفريقين، نظرًا لإمتلاك الفريقين الكثير من اللاعبين الدولية المشاركة فى كأس العالم.

وواصل أنه لا يعلم أي لاعب سيتوافر لديه فى مباراة ليفربول القادمة، ولكن بالطبع سيحتاج اللاعبين لبعض الراحة، فى إشارة واضحة إلى إنتقاده موعد المباراة بين الفريقين، خاصة أنها على بطولة محلية هامة بين الناديين، كما أن مباريات الثنائي لاطلما تشهد على الإثارة الكبيرة والندية.



جوارديولا يداعب كلوب قبل اللقاء

وسخر جوارديولا من الغيابات التى قد يعاني منها الفريقين بعد إنتهاء كأس العالم فى مباراتهما، حيث قال ضاحكًا: أنه من الممكن له أن يشارك فى مركز الوسط، على أن يلعب يورجن كلوب فى مركز الظهير الأيسر خلال هذه المباراة، للخروج من مأزق الغيابات التى من المتوقع أن يعاني منها الفريقين.



موعد إنطلاق مباريات كأس العالم

ومن المقرر أن تنطلق مباريات كأس العالم القادم فى قطر يوم 20 نوفمبر الجاري، على أن تستمر البطولة حتى منتصف شهر ديسمبر المقبل، كما تم تحديده والإتفاق عليه من الإتحاد الدولى "فيفا".