انت الان تتابع خبر الاستخبارات تخترق "ولاية شمال بغداد" وتطيح بعناصرها والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان للوكالة، ورد لـ الخليج 365، أن "وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية نجحت في اختراق مفرزة ارهابية خطيرة مكونة من ثلاثة متهمين في قضاء الطارمية شمالي بغداد عملوا في ما يسمى "ولاية شمال بغداد" ارتكبوا عدة جرائم ارهابية، حيث تم إلقاء القبض عليهم".وأضاف البيان، أنه "من خلال التحقيقات اعترف الارهابيين بقيامهم بقتل ثلاثة مواطنين من اهالي الطارمية غدرا سنة ٢٠٢١ و٢٠٢٢، كما اعترفوا بتفجير عبوات ناسفة على قوات الجيش العراقي والحشد الشعبي ونقل العبوات الناسفة وتصنيعها".

وأكدت الوكالة، أنه "تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم".

