حقوق الإنسان وقضايا هامة.. تفاصيل استقبال السيسي لبايدن في شرم الشيخ (فيديو)

الشارقة - اميمة ياسر - استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، نظيره الأمريكي جو بايدن، اليوم الجمعة، بشرم الشيخ، وذلك على هامش انعقاد أعمال القمة العالمية للمناخ COP27.

وقال الرئيس السيسي، إن «العلاقات الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة، لم تتغير على مدار 40 عامًا»، مؤكدًا أن «التفاهم كان مشتركًا بين الجانبين، لكل الموضوعات التي تخص قضايا المنطقة وفيها توجه واحد».

وأعرب خلال لقائه مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، مساء الجمعة، عن أمنياته في سماع بايدن لمقاربة شاملة لمجموعة من الموضوعات في مصر، مؤكدًا أن مصر حريصة على موضوع حقوق الإنسان وتطوير نفسها به.

وتابع: «حريصون على هذا الموضوع وتطوير أنفسنا به، أطلقنا استراتيجية لحقوق الإنسان في مصر، والحوار الوطني في أبريل هذا العام، ولجنة العفو الرئاسي تتابع القضايا المختلفة، والقوائم التي يتم الإفراج عنها نصدق عليها، والأمور في مصر تسير بشكل جيد».

ووصل الرئيس الأمريكى جو بايدن، إلى شرم الشيخ، اليوم الجمعة، للمشاركة فى قمة المناخ "COP27"، ضمن أول زيارة له إلى مصر.

وخلال الزيارة يلتقي الرئيس الأمريكي بنظيره المصري عبدالفتاح السيسى لمناقشة عدد من القضايا الإقليمية والثنائية المهمة والمشاركة فى المؤتمر السابع والعشرون للأطراف فيى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "كوب27"، حسب بيان للبيت الأبيض.

وأشار جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي الأمريكي، في مؤتمر صحفي اليوم، أن "بايدن ينطلق إلى كوب27 ويحمل معه زخما تاريخيا بشأن المناخ، وذلك بفضل إقرار قانون خفض التضخم وغيره من الخطوات المهمة الأخرى التي تضع الولايات المتحدة دوما على طريق نحو تحقيق طموحاتها وأهدافها للطاقة النظيفة".