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لحظة وصول الرئيس الأمريكي إلى شرم الشيخ لحضور قمة المناخ (فيديو)

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الشارقة - اميمة ياسر - وصل الرئيس الأمريكى جو بايدن، إلى شرم الشيخ، اليوم الجمعة، للمشاركة فى قمة المناخ "COP27"، ضمن أول زيارة له إلى مصر.

وخلال الزيارة يلتقي الرئيس الأمريكي بنظيره المصري عبدالفتاح السيسى لمناقشة عدد من القضايا الإقليمية والثنائية المهمة والمشاركة فى المؤتمر السابع والعشرون للأطراف فيى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "كوب27"، حسب بيان للبيت الأبيض.

وأشار جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي الأمريكي، في مؤتمر صحفي اليوم، أن "بايدن ينطلق إلى كوب27 ويحمل معه زخما تاريخيا بشأن المناخ، وذلك بفضل إقرار قانون خفض التضخم وغيره من الخطوات المهمة الأخرى التي تضع الولايات المتحدة دوما على طريق نحو تحقيق طموحاتها وأهدافها للطاقة النظيفة".

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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