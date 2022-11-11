شكرا لقرائتكم خبر عن "الطيران" تشارك بجلسة الإيكاو حول هدف الوصول إلى صفرية الانبعاثات 2050 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت وزارة الطيران المدني، فى الجلسة التى عقدتها المنظمة الدولية للطيران المدنى "الإيكاو" خلال فعاليات قمة المناخ فى شرم الشيخ بمشاركة عدد من الدول الأعضاء بالإيكاو وممثلى صناعة الطيران، وذلك فى ضوء مشاركة وزارة الطيران المدني فى فعاليات قمة المناخ COP27 وبحضور الفريق محمد عباس وزير الطيران المدنى.

تم خلال الجلسة استعراض ما توصلت إليه الجمعية العمومية (41) للإيكاو التى أقيمت فى مونتريال أكتوبر الماضى من اتفاق تاريخي، بشأن تحقيق هدف عالمي طموح للطيران الدولي يتمثل فى "صافي انبعاثات كربونية صفرية بحلول عام 2050" وحماية بيئة الطيران الدولي.

استعرضت جين هوبي بالأمانة العامة للإيكاو أبرز الجهود التى قامت بها المنظمة الدولية للطيران المدني فى قضايا البيئة والتغيرات المناخية كما أشارت جين إلى أن القرارات الصادرة عن الإيكاو تسعي إلى تحقيق التعاون والتكامل مع الدول الأعضاء لتنفيذ الهدف الطموح وهو صفر انبعاثات كربونية دون تحميل الدول الأعضاء الأعباء على دول فرادى.

وعن الجانب المصرى، أشار المهندس عبد الغفار السيد مدير عام بسلطة الطيران المدني ونائب رئيس لجنة حماية البيئة بالإيكاو إلى أن الهدف" الصفرى "الطموح فى صناعة الطيران يجب أن يقابله آليات للتنفيذ وتوفير الموارد المالية من خلال الجهات العالمية المانحة، ونقل التكنولوجيا والتدريب، كما تم عرض تجربة مصر فى تفعيل اللجنة القومية العليا لرصد الانبعاثات الكربونية قائلاً إنه يجب على الدول أن تنتج وليس عليها أن تشترى بما يتماشي مع الهدف الطموح وإمكانيات الدول.

ومن جانبهم، أعرب ممثلو صناعة الطيران عن ترحيبهم بتحقيق الهدف المتمثل في النمو المحايد للكربون، وتنفيذ خطة كورسيا لخفض الانبعاثات وفقاً للجدول الزمني المحدد، بالإضافة إلى استخدام وقود الطيران المستدام.

وطرحت الدكتورة أميرة السيد مستشار البيئة بوزارة الطيران المدني أهمية وجود آليات لاستخدام الوقود المستدام باعتباره أحد التحديات الكبيرة التى تحتاج تكنولوجيا متقدمة وتكاليف عالية ودعم دولى .. كما تساءلت عن تحمل الدول وبخاصة النامية التزامات وأعباء جديدة فى شكل شهادات كربونية وصولا إلى الهدف" الصفرى" الطموح.