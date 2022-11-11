فرصة رائعة.. السيسي يُعلق على لقائه رئيس مجلس النواب الأمريكي بشرم الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه تحدث مع رئيس مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي والأعضاء، أمس، في موضوعات مختلفة.

وأضاف السيسي خلال لقائه نظيره الأمريكي جو بايدن، الجمعة، لدى وصوله شرم الشيخ للمشاركة في قمة المناخ:"كانت هناك فرصة رائعة أمس مع السيدة نانسي بيلوسي رئيس مجلس النواب الأمريكي والأعضاء وتحدثنا كثيرا فى موضوعات مختلفة".

ووصل منذ قليل؛ الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى شرم الشيخ للمشاركة في قمة المناخ كوب 27.

وتعد زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى مصر، هي الأولى له منذ توليه رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية.

ومن المقرر أن يلقي الرئيس الأمريكي كلمة خلال فعاليات قمة المناخ المقامة بمدينة شرم الشيخ.