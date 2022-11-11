وقف صرف المستحقات.. بيان من التضامن بشأن معاشات "تكافل وكرامة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - دينا خالد:

وجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي باستكمال استبدال بطاقات برنامج الدعم النقدي " تكافل وكرامة" القديمة لدى الأسر المستفيدة من برنامج الدعم النقدي ببطاقات "ميزة" البنكية في إطار جهود الوزارة للتوسع في الشمول المالي لجميع الفئات المستفيدة من خدماتها، وفقا لبيان اليوم الجمعة.

ويشمل ذلك أسر تكافل وكرامة، ومستفيدي المعاشات، والحاصلين على مشروعات متناهية الصغر، والرائدات الريفيات، وجاري استخراجها أيضاً لأبناء مصر في مؤسسات الرعاية الاجتماعية وبصفة خاصة من هم في مرحلة الرعاية اللاحقة.

وتهيب الوزارة، وفقا للبيان، بأسر تكافل وكرامة بالتوجه إلى مكاتب الوحدات الاجتماعية بكافة المحافظات لاستلام بطاقات "ميزة" وتسليم البطاقات القديمة، حتى لا يتعرضوا لوقف مستحقاتهم بدءًا من شهر يناير 2023 بعد وقف التعامل بالبطاقات القديمة تماماً واستخدام فقط بطاقات "ميزة".

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه عقب توجيهات رئيس الجمهورية بشأن تنفيذ حزمة الحماية الاجتماعية الإضافية، زاد عدد المستفيدين ليبلغ 5,2 مليون أسرة يتم تمويل 4,6 مليون أسرة من موازنة الدولة، ويتم التنسيق مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي الذي يتحمل تكاليف 600 ألف أسرة بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الداعمة لأنشطة الدعم النقدي تحت مظلة برامج الحماية الاجتماعية.

يذكر أن الأسر المستفيدة من برنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة" تبدأ صرف مستحقاتها في يوم ١٥ من كل شهر بما يشمل حاملي بطاقات «ميزة» البنكية، حيث يُتاح لهم الصرف من ماكينات الهيئة القومية للبريد المصري، أو ماكينات الصراف الآلي من البنوك، كما يمكنهم إجراء الدفع الإلكتروني وجميع المعاملات الحكومية والمشتريات.