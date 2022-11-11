سعر الذهب اليوم يعود للتراجع والجرام ينخفض 12 جنيها بالتعاملات المسائية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

عاد سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر، للتراجع خلال التعاملات المسائية، مقارنة بأسعار تعاملات الصباح، وهوى سعر الجرام 12 جنيها.

أسعار الذهب اليوم

انخفضت أسعار الذهب عيار 14 عند 829 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 1065 جنيها للجرام.

تراجع سعر الذهب عيار 21 عند 1243 جنيها للجرام.

وبلغ سعر الذهب عيار 24 نحو 1421 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وصل سعر الجنيه الذهب إلى 9944 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

سعر الذهب اليوم عالميا

سجل سعر الذهب عالميا نحو 1729 دولارا للأوقية، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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