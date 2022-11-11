"مين اللي دفناه وخدنا عزاه".. أول تعليق من أسرة شاب المنوفية العائد بعد 25 يوما من جنازته- صور

محمد اسماعيل - القاهرة - المنوفية- أحمد الباهي:

تحول منزل أسرة بقرية منيل عروس بمركز أشمون في محافظة المنوفية، إلى أفراح بعد عودة ابنهم الذي اعتقدوا وفاته ودفنه قبل أسابيع بمقابر القرية وتلقي فيه العزاء، إلا أنهم فوجئوا به أمس يطرق عليهم الباب ليصابوا بحالة من الصدمة والذهول التي امتزجت بالفرحة.

كواليس القصة الغربية رواها عم الشاب قائلا، إن ابنهم محمد عادل عبد الحميد مراد، اختفى قبل فترة ولم يعثروا عليه، وقبل أسبوعين علموا بوجوده في مستشفى خاص بالقليوبية إثر تعرضه لحادث قطار، وتعرفت الأسرة عليه وبعد يومين داخل العناية المركزة توفيت الحالة، واستعدت الأسرة لتشييع جثمانه وبالفعل دفنوه وتلقوا واجب العزاء.

وعقب مغرب أمس الخميس، عاد الشاب لمنزله بقرية منزل عروس في مفاجأة غير متوقعة أثلجت صدور عائلته بالكامل وصار الخبر مُدهشًا لقريته التي شارك جميع أبنائها في صلاة الجنازة والدفن.