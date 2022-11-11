سفير روسيا لدى الولايات المتحدة: أمريكا يمكنها إنهاء الصراع في أوكرانيا

محمد اسماعيل - القاهرة - موسكو- (أ س أ)

قال سفير روسيا لدى الولايات المتحدة أناتولي أنتونوف، اليوم الجمعة، بأن الولايات المتحدة يمكن أن تنهي الصراع في أوكرانيا بإشارة واحدة.

وأضاف أنتونوف، في تصريحات صحفية وفقا لما أوردته وكالة أنباء (تاس) الروسية -، "يبدو لنا أنه إذا أراد الأمريكيون حقا إنهاء الصراع على الأراضي الأوكرانية، فيمكنهم فعل ذلك بإشارة واحدة، وأن كييف لن تخالف تعليمات واشنطن".

ولفت سفير روسيا لدى واشنطن إلى أنه تم تبليغ الولايات المتحدة مرارا وتكرارا من أن ضخ الأسلحة إلى أوكرانيا كان خطأ، مشيرا إلى أن وقوع تلك الأسلحة في أيدي الإرهابيين والمجرمين له خطورة كبيرة ، وأن الوقت سوف يحين لاستدعاء أمريكا لمحاسبتها بشأن انتشار أنظمة مضادة للطائرات محمولة في أوروبا، حيث تكون هذه الأسلحة قادمة من أوكرانيا.

وقال أنتونوف، إن التدخل الأمريكي في الصراع الأوكراني لا يلبي المصالح الوطنية لواشنطن ويؤدي إلى طريق مسدود في العلاقات الروسية الأمريكية، موضحا بالقول نحن مقتنعون تماما بأن المزيد من التدخل الأمريكي في الصراع على الأراضي الأوكرانية، بإرسال الأسلحة والمدربين، ليس في المصالح الوطنية الأمريكية ".

ودعا سفير روسيا السياسيين في واشنطن على التوقف عن ذلك وعدم القيام بمزيد من الأنشطة في أوكرانيا.

وسلط الضوء على تصريحات كيف أمس، التي أعربت خلالها عن رغبتها وطموحها في أن تصبح عضوا في الناتو ومواصلة القتال ، مؤكدا أنها تظهر أن اوكرانيا عازمة على الحرب ولم تكن مستعدة للجلوس على طاولة المفاوضات.