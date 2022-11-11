بايدن يشكر مصر على دورها في القضية الفلسطينية وموقفها من الأزمة الروسية الأوكرانية

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

وجه الرئيس الأمريكي جو بايدن، الشكر لجمهورية مصر العربية على دورها في القضية الفلسطينية وموقفها من الأزمة الروسية الأوكرانية.

ووصل الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الجمعة، إلى مطار شرم الشيخ الدولي، وذلك للمشاركة في مؤتمر قمة المناخ كوب 27 .

وكان في استقبال الرئيس بايدن لدى وصوله مطار شرم الشيخ، الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وتشهد أروقة اجتماعات مؤتمر المناخ، cop 27، نشاطًا مصريًا أمريكًا مكثفًا تزامنًا مع زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى شرم الشيخ؛ للمشاركة في قمة المناخ.