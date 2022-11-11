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بايدن: نشكر مصر على موقفها من الأزمة "الروسية - الأوكرانية"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

وجه الرئيس الأمريكي جو بايدن، الشكر لجمهورية مصر العربية على دورها في القضية الفلسطينية.

وقال بايدن خلال استقبال الرئيس السيسي له، اليوم، بمدينة شرم الشيخ، على هامش مشاركته في قمة المناخ:" نشكر مصر على دورها في القضية الفلسطينية وموقفها من الأزمة الروسية الأوكرانية".

ووصل منذ قليل؛ الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى شرم الشيخ للمشاركة في قمة المناخ كوب 27.

وتعد زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى مصر، هي الأولى له منذ توليه رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية.

ومن المقرر أن يلقي الرئيس الأمريكي كلمة خلال فعاليات قمة المناخ المقامة بمدينة شرم الشيخ.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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