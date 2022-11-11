الخارجية الألمانية تخصص مليار يورو إضافية لمكافحة أزمة الغذاء العالمية

محمد اسماعيل - القاهرة - برلين- (أ ش أ)

أعلنت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بربوك عن تخصيص مليار يورو إضافية لمكافحة أزمة الغذاء العالمية.

وقالت الوزيرة - في بيان اليوم الجمعة، "إن العالم يمر بأزمة غذاء ذات أبعاد تاريخية".. لافتة إلى أن 828 مليون شخص يعانون حاليًا من سوء التغذية في جميع أنحاء العالم (أي أكثر من عدد الأشخاص الذين يعيشون في جميع أنحاء أوروبا).

وأشارت إلى أن الحرب الروسية الأوكرانية والتي زادت من تفاقم هذا الوضع، بالنسبة للأشخاص الأكثر فقراً وضعفاً في هذا العالم على وجه الخصوص، فإن الأمر يتعلق حرفياً بحياة أو موت.

وأكدت أنالينا بربوك، أن وزارة الخارجية الألمانية ستستخدم ما يقرب من نصف هذا المبلغ لزيادة مساعداتها الإنسانية وبالتالي تزويد ملايين الأشخاص المحتاجين بالغذاء الأساسي في أقصر وقت ممكن.

من ناحية أخرى، قررت لجنة الميزانية في البرلمان الألماني زيادة ميزانية وزارة الدولة للثقافة والإعلام بنحو 94 مليون يورو مقارنة بالعام السابق، ما يعني أن حوالي 2.39 مليار يورو ستكون متاحة للسياسة الثقافية والإعلامية للحكومة الفيدرالية لأول مرة في العام المقبل بزيادة حوالي 4 في المائة مقارنة بعام 2022.

وقالت كلوديا روث وزيرة الدولة للثقافة والإعلام الألماني "إنه مع هذه الزيادة الكبيرة في الميزانية الفيدرالية للثقافة والإعلام، أنشأنا أساسًا قويًا لتمكين وتعزيز تنوع ثقافة بلدنا والمشاركة الثقافية للمجتمع ككل ويعد هذا دفعة قوية لتقوية التماسك الاجتماعي".