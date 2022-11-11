انت الان تتابع خبر انتربول العراق يسترد متهم بجريمة سبايكر من لبنان والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان للداخلية، ورد لـ الخليج 365، أن "تشكيلات شرطة الانتربول في مديرية الشرطة العربية والدولية بوزارة الداخلية نجحت وبعد جهد استثنائي وتعقب استخباري من استرداد المتهم المدعو ( ع . ي.س) والمتهم بجربمة سبايكر ومطلوب وفق احكام المادة ٤ إرهاب، من الجمهورية اللبنانية".وأشار البيان، إلى أن "هذا الاسترداد لاحد المتهمين يأتي بتعاون وثيق من قبل وزارة الخارجية /سفارة العراق في لبنان وجهاز المخابرات الوطني العراقي بالتنسيق مع الانتربول اللبناني".