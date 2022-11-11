انت الان تتابع خبر فوضى رقمية تضرب تويتر والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المركز في بيان ورد لـ الخليج 365، أن خدمة التوثيق "مع مميزات تعديل التغريدة وتحت مسمى Twitter Blue ، تتم من دون مراجعة بشرية مما سمح بتوثيق عشرات الحسابات المزيفة لشخصيات سياسية واعلامية فضلا عن شركات كبرى، والتي بدأ تويتر بتعليق بعضها من اجل ايقاف هذه الفوضى".وأضاف، أن "هذه الميزة ستسمح ايضا للحسابات التي تثير الكراهية والارهابية بتوثيق حساباتها وتمتعها بالمميزات الجديدة"، مؤكداً على أن "نجاح ايلون ماسك في شركاته الكبرى تسلا وسبيس اكس وغيرها لا يعني انه سينجح ايضاً في ادارة تويتر، خصوصا مع وجود فارق كبير بين هذه الشركات".

ونصح المركز، منصة تويتر "برفع ميزة التوثيق مقابل دفع الاموال ويُبقي على السمات الاخرى التي تتضمن تعديل التغريدة وقلة وصول الاعلانات، او ان يتم فرض شروط تُثبت هوية من يطلب الاشتراك في هذه الخدمة".

