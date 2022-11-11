شكرا لقرائتكم خبر عن معايير آمنة للتخلص من مخلفات الرعاية الصحية غير المعالجة حفاظا على البيئة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقرت اللائحة التنفيذية الصادرة، بقرار رئيس مجلس الوزراء لقانون تنظيم إدارة المخلفات الصادر برقم 202 لسنة 2020، آلية للتخلص من مخلفات الرعاية الصحية غير المعالجة، وذلك عن طريق الدفن المباشر (الطمر) للمخلفات ذات الخطورة غير موصى به بصفة عامة إلا في حالات الطوارئ التى تنتج عن عدم وجود وحدات معالجة يمنع التخلص من مخلفات الرعاية الصحية غير المعالجة فى مقلب غير متحكم فيه .

ووفقا لما ورد باللائحة التنفيذية، يتم الدفن فى منطقة خاصة داخل خلايا المدفن الصحي للمخلفات وتبطن بـالجير الحـي مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمنع العدوى للقائمين علـى عملية الدفن، ثم تغطى الخلايا المتكونة بطبقة جير حي لا يقل سمكها عن 15 سم على الأقل وترش الخلية بالماء ليحدث التفاعل بين المياه والجير، وتتصاعد درجة حرارة الخلية نتيجة حرارة التفاعل الكيماوى، وتصاعد أبخرة الماء مـن الموقـع الذى يتم فيه التعقيم لقلوية الجير المطفـاً وللحـرارة الشديدة الناتجـة من التفاعل.

وشددت اللائحة علي تجنب ملامسة المخلفات بالمد للبشر والحيوانات البرية تجنبا تاما، وذلك عن طريق منع فرز المخلفات أو العبث بمحتويات المدفن منعا تاما، والعمل على تغطية طبقات المخلفات مباشرة عقب إلقائها بطبقات الجير الحي كما ذكر سابقا ثم بطبقات من الأتربة والرمال.